Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко: Я не думаю, что в ближайший год-два наш поединок с Лопесом состоится
Фанаты бокса ждут этого боя
Boxingscene
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO), готовящийся на этих выходных в Нью-Йорке (США) вернуться на ринг, высказался о возможности реванша с американцем Теофимо Лопесом (17-1, 13 KO).
Напомним, поединок бойцов состоялся в октябре 2020 года в Лас-Вегасе, и тогда Ломаченко проиграл единогласным судейским решением.
"Конечно, это было бы интересно. Вопрос сегодня стоит, в каком весе. Мы прекрасно понимаем, что вернуться в лёгкий вес Лопес вряд ли сможет. Как и я не вижу себя поднимающимся в весе. У меня есть немало интересных вариантов в моём дивизионе. Поэтому я не думаю, что в ближайший год-два наш поединок состоится", – сказал Ломаченко в интервью Yahoo Sports.
Популярное сейчас
- "Біля тополі". Защитники Шахтера после матча с Селтиком спели легендарный украинский хит
- Экс-форвард Шахтера досрочно разорвал контракт с бразильским клубом
- Русол - об отказе Черноморца: УПЛ заняла позицию моя хата скраю
- Майк Тайсон обратился к Усику: Я всегда буду в твоем углу, брат
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой