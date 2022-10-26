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Ломаченко: Я не думаю, что в ближайший год-два наш поединок с Лопесом состоится

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Фанаты бокса ждут этого боя

Ломаченко: Я не думаю, что в ближайший год-два наш поединок с Лопесом состоится

Boxingscene

Новина українською

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO), готовящийся на этих выходных в Нью-Йорке (США) вернуться на ринг, высказался о возможности реванша с американцем Теофимо Лопесом (17-1, 13 KO).

Напомним, поединок бойцов состоялся в октябре 2020 года в Лас-Вегасе, и тогда Ломаченко проиграл единогласным судейским решением.

"Конечно, это было бы интересно. Вопрос сегодня стоит, в каком весе. Мы прекрасно понимаем, что вернуться в лёгкий вес Лопес вряд ли сможет. Как и я не вижу себя поднимающимся в весе. У меня есть немало интересных вариантов в моём дивизионе. Поэтому я не думаю, что в ближайший год-два наш поединок состоится", – сказал Ломаченко в интервью Yahoo Sports.

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В статье: Василий Ломаченко
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