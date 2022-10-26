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Тайсон Фьюри выпустит кавер на песню Нила Даймонда

Бокс
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Британец поможет благотворительной организации

Тайсон Фьюри выпустит кавер на песню Нила Даймонда

Фото: The Guardian

Новина українською

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) выпустит версию классической песни Нила Даймонда "Sweet Caroline". Он поможет собрать деньги для благотворительной организации Talk Club.

Тайсон Фьюри:

"Sweet Caroline" – это трек, который мне всегда нравился, и я очень рад записать и выпустить его. И спасибо людям из Warner Music, они дали мне возможность сделать это, и что может быть лучше, чем выпустить его перед чемпионатом мира!

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua

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