Тайсон Фьюри выпустит кавер на песню Нила Даймонда

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) выпустит версию классической песни Нила Даймонда "Sweet Caroline". Он поможет собрать деньги для благотворительной организации Talk Club.

Тайсон Фьюри:

"Sweet Caroline" – это трек, который мне всегда нравился, и я очень рад записать и выпустить его. И спасибо людям из Warner Music, они дали мне возможность сделать это, и что может быть лучше, чем выпустить его перед чемпионатом мира!