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Тайсон Фьюри выпустит кавер на песню Нила Даймонда
Британец поможет благотворительной организации
Фото: The Guardian
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) выпустит версию классической песни Нила Даймонда "Sweet Caroline". Он поможет собрать деньги для благотворительной организации Talk Club.
Тайсон Фьюри:
"Sweet Caroline" – это трек, который мне всегда нравился, и я очень рад записать и выпустить его. И спасибо людям из Warner Music, они дали мне возможность сделать это, и что может быть лучше, чем выпустить его перед чемпионатом мира!
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Источник:XSport.ua
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