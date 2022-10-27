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Эдди Хирн рассказал, почему бой Джошуа - Фьюри не состоялся

Бокс
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Сроки проведения не устроили команду Энтони

Эдди Хирн рассказал, почему бой Джошуа - Фьюри не состоялся

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Промоутер Эдди Хирн раскрыл причину срыва переговоров о бое между американским боксёром Энтони Джошуа и британцем Тайсоном Фьюри.

"Послушайте, я не против сказать, что Эй Джей только что пережил поражение. Он хотел получить бой 17 декабря, но мы согласились на 3 декабря. Ему пришлось бы немедленно вернуться в зал, что он и собирался сделать.

Я не сижу здесь сегодня, как человек, представляющий Энтони Джошуа, опустошённый тем, что бой не состоялся.

Он хотел принять этот бой, и я был согласен на это — но всё же это неправильно, потому что он был помещён в очень сжатые сроки для боя такого масштаба.

Я думаю, что он будет драться в январе или феврале, в начале следующего года", — приводит слова Хирна The Sun.

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В статье: Эдди Хирн
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