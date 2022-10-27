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Теофимо Лопес проведет бой с Хосе Педрасой

Бокс
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Тор Rank объявила об этом бое

Теофимо Лопес проведет бой с Хосе Педрасой

Новина українською

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о боксёрском вечере, который состоится 11 декабря на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке (США).

В главном бою бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес (17-1, 13 KO) встретится с экс-чемпионом в двух дивизионах пуэрториканцем Хосе Педрасой (29-3-1, 14 KO).

Теофимо Лопесу 25 лет. Боец завоевал первый титул в декабре 2019 года, досрочно остановив ганца Ричарда Комми.

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В статье: Хосе Педраса Теофимо Лопес
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