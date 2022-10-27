Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко и Ортис провели дуэль взглядов
Бой состоится в ближайшие выходные
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) встретился с будущим соперником Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО), где боксеры провели дуэль взглядов.
Напомним, что бой состоится 29 октября. Ортис убежал от взгляда Ломаченко, спрятавшись за темными очками.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- АЕК Ларнака – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы
- Забивает много и играет ярко: Марко Девичу – 39 лет
- "Даже если будет 50 млн, мы не позвоним Ахметову". В Шахтере назвали цену на Мудрика
- Ломаченко – Ортис: Где и когда смотреть главное сражение октября
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн