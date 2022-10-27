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Ломаченко и Ортис провели дуэль взглядов

Бокс
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Бой состоится в ближайшие выходные

Ломаченко и Ортис провели дуэль взглядов

Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) встретился с будущим соперником Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО), где боксеры провели дуэль взглядов.

Напомним, что бой состоится 29 октября. Ортис убежал от взгляда Ломаченко, спрятавшись за темными очками.

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В статье: Василий Ломаченко
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