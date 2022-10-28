Ломаченко: Усик доказал во второй раз, что он является одним из самых сильных в супертяжелом весе

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в интервью YouTube-каналу Curran Bhatia рассказал, что думает по поводу победы чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО) в реванше с бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

"Он проделал очень хорошую, умную работу. Доказал во второй раз, что он является одним из самых сильных в супертяжелом весе".

Напомним, в сентябре Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей.