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Ломаченко: Усик доказал во второй раз, что он является одним из самых сильных в супертяжелом весе
Василий прокомментировал результат этого боя
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Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в интервью YouTube-каналу Curran Bhatia рассказал, что думает по поводу победы чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО) в реванше с бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).
"Он проделал очень хорошую, умную работу. Доказал во второй раз, что он является одним из самых сильных в супертяжелом весе".
Напомним, в сентябре Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей.
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