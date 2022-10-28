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Ломаченко: Меня изменила война как человека

Бокс
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Ломаченко: Меня изменила война как человека

Boxingscene

Новина українською

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) в интервью DAZN Boxing рассказал, что для него изменила война:

"Здесь важно разделять. Как для человека, меня это изменило, а как боксера – вряд ли что-то стало иначе. Я так же люблю этот вид спорта, отдаюсь ему по полной и у меня осталась та же цель."

Следующий бой Ломаченко проведет в конце октября с Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 KO).

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В статье: Василий Ломаченко
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