Усик: Мне вообще иногда не нравится, что меня узнают

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) в интервью Seconds Out рассказал, как относится к тому, что люди начали уделять ему больше внимания:

"Меня это особо не волнует. Я делаю то, что я чувствую верным. Я молюсь каждый день, благодарю Бога за все вызовы, которые он передо мной ставит. Ты должен нести эту ответственность с достоинством. Ты должен делать некоторые вещи, которые от тебя ожидают.

Мне вообще иногда не нравится, что меня узнают."