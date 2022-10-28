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Усик: Мне вообще иногда не нравится, что меня узнают
Александр иногда не в восторге от этого
Фото: CBS Sports
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) в интервью Seconds Out рассказал, как относится к тому, что люди начали уделять ему больше внимания:
"Меня это особо не волнует. Я делаю то, что я чувствую верным. Я молюсь каждый день, благодарю Бога за все вызовы, которые он передо мной ставит. Ты должен нести эту ответственность с достоинством. Ты должен делать некоторые вещи, которые от тебя ожидают.
Мне вообще иногда не нравится, что меня узнают."
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