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Василий Ломаченко: После боя с Ортисом поговорим о моем будущем
Боксер готов вернуть свои чемпионские пояса
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) ответил на вопрос о том, когда он вернет чемпионские пояса.
"Это моя мечта, моя цель. Я не хочу говорить о будущем.
Хочу провести бой в субботу, а потом мы уже поговорим о будущем", – сказал Ломаченко.
Напомним, бой Ломаченко – Ортис пройдет в ночь на 30 октября.
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Источник:Tribuna
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