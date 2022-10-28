Василий Ломаченко: После боя с Ортисом поговорим о моем будущем

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) ответил на вопрос о том, когда он вернет чемпионские пояса.

"Это моя мечта, моя цель. Я не хочу говорить о будущем.

Хочу провести бой в субботу, а потом мы уже поговорим о будущем", – сказал Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко – Ортис пройдет в ночь на 30 октября.