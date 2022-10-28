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Василий Ломаченко: После боя с Ортисом поговорим о моем будущем

Бокс
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Боксер готов вернуть свои чемпионские пояса

Василий Ломаченко: После боя с Ортисом поговорим о моем будущем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) ответил на вопрос о том, когда он вернет чемпионские пояса.

"Это моя мечта, моя цель. Я не хочу говорить о будущем.

Хочу провести бой в субботу, а потом мы уже поговорим о будущем", – сказал Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко – Ортис пройдет в ночь на 30 октября.

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
Tribuna

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