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Андерсон Силва и Джейк Пол провели традиционную процедуру взвешивания накануне боя

Бокс
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Андерсон Силва оказался на 180 граммов легче

Андерсон Силва и Джейк Пол провели традиционную процедуру взвешивания накануне боя

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Видеоблогер и боксёр Джейк Пол и бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва прошли процедуру взвешивания перед очным поединком, который состоится в субботу, в ночь на 30 октября.

Вес Джейка Пола составил 84,59 килограмма, Андерсон Силва оказался на 180 граммов легче соперника — 84,41 килограмма.

Бой Джейка Пола и Андерсона Силвы пройдёт по правилам бокса и продлится восемь раундов. Мероприятие состоится на Desert Diamond Arena в Финиксе.

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В статье: Джейк Пол
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