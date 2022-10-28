Андерсон Силва и Джейк Пол провели традиционную процедуру взвешивания накануне боя

Видеоблогер и боксёр Джейк Пол и бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва прошли процедуру взвешивания перед очным поединком, который состоится в субботу, в ночь на 30 октября.

Вес Джейка Пола составил 84,59 килограмма, Андерсон Силва оказался на 180 граммов легче соперника — 84,41 килограмма.

Бой Джейка Пола и Андерсона Силвы пройдёт по правилам бокса и продлится восемь раундов. Мероприятие состоится на Desert Diamond Arena в Финиксе.