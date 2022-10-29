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Ломаченко и Ортис дали последние комментарии перед поединком
Говорили о разном
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) уже этой ночью, с 29 на 30 октября выйдет на поединок против непобедимого до сих пор американца Джемейна Ортиса (16-0-1; 8 КО).
Противостояние пройдет в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.
Оба спортсмена дали последние комментарии перед поединком. Украинец рассказал о том, какие бои были самыми трудными в его карьере.
"Бой, который меня больше разочаровал, а также дал мотивации – поединок с Лопесом. Наиболее запомнившиеся бои? Это те, у которых были сложности. У меня наверное два таких боя – когда я боксировал в Макао с таиландцем (Пирияпиньо - прим) со сломанной рукой и с Линаресом. Тогда я боксировал с травмированным плечом" (DAZN).
В свою очередь, Ортис сказал, что бой против Ломаченко – это шанс всей его жизни.
"Я был в тренировочном зале. И был просто в восторге от этой новости. Я согласился без лишних мыслей. Это шанс всей жизни, то, чего я всегда желал.
Я в прошлом думал о такой возможности заявить о себе. И как только такая возможность пришла… Я готов к любому из первой десятки и пытаюсь добраться до титульного поединка" (DAZN).
Напомним, что ранее Ломаченко и Ортис прошли церемонию взвешивания.
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