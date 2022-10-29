  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко и Ортис дали последние комментарии перед поединком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко и Ортис дали последние комментарии перед поединком

Бокс
(3 голосов)

Говорили о разном

Ломаченко и Ортис дали последние комментарии перед поединком

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) уже этой ночью, с 29 на 30 октября выйдет на поединок против непобедимого до сих пор американца Джемейна Ортиса (16-0-1; 8 КО).

Противостояние пройдет в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

Все самые яркие моменты боя Ломаченко - Ортис доступны в режиме Live в нашем Telegram

Оба спортсмена дали последние комментарии перед поединком. Украинец рассказал о том, какие бои были самыми трудными в его карьере.

"Бой, который меня больше разочаровал, а также дал мотивации – поединок с Лопесом. Наиболее запомнившиеся бои? Это те, у которых были сложности. У меня наверное два таких боя – когда я боксировал в Макао с таиландцем (Пирияпиньо - прим) со сломанной рукой и с Линаресом. Тогда я боксировал с травмированным плечом" (DAZN).

В свою очередь, Ортис сказал, что бой против Ломаченко – это шанс всей его жизни.

"Я был в тренировочном зале. И был просто в восторге от этой новости. Я согласился без лишних мыслей. Это шанс всей жизни, то, чего я всегда желал.

Я в прошлом думал о такой возможности заявить о себе. И как только такая возможность пришла… Я готов к любому из первой десятки и пытаюсь добраться до титульного поединка" (DAZN).

Напомним, что ранее Ломаченко и Ортис прошли церемонию взвешивания.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде