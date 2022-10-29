Усик прибыл в Нью-Йорк, чтобы поддержать Ломаченко. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) прибыл в Нью-Йорк (США) чтобы поддержать своего кума, легковеса Василия Ломаченко (16-2; 11 КО).

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Уже этой ночью с 29 на 30 октября украинец выйдет на поединок против непобедимого до сих пор американца Джемейна Ортиса (16-0-1; 8 КО). Противостояние пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Фото с Instagram Александра Усика

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