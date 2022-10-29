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Промоутер Фьюри: О бое с Усиком будет нетрудно договориться

Бокс
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Мы тоже так считаем

Промоутер Фьюри: О бое с Усиком будет нетрудно договориться

Фото: The Guardian

UA-Футбол
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры о бое его подопечного против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) ) будут легкими и быстрыми.

"Ну, на самом деле, ни для кого не секрет, что мы с Тайсоном хотели сделать в декабре бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Но поскольку он был недоступен, мы договорились с Дереком Чисорой.

Насколько я понимаю, переговоры с Усиком и его командой будут несложными – они оба хотят драться" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик прибыл в Нью-Йорк, чтобы поддержать Ломаченко.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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