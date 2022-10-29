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Промоутер Фьюри: О бое с Усиком будет нетрудно договориться
Мы тоже так считаем
Фото: The Guardian
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры о бое его подопечного против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) ) будут легкими и быстрыми.
"Ну, на самом деле, ни для кого не секрет, что мы с Тайсоном хотели сделать в декабре бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Но поскольку он был недоступен, мы договорились с Дереком Чисорой.
Насколько я понимаю, переговоры с Усиком и его командой будут несложными – они оба хотят драться" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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