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Ломаченко: Мы неоднократно слышали бомбардировки

Бокс
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Идет большая война

Ломаченко: Мы неоднократно слышали бомбардировки

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) перед поединком против американца Джемейна Ортиса (16-0-1; 8 КО) рассказал, что неоднократно слышал звуки войны, находясь в родном Белгород-Днестровске. Его слова цитирует SkySports:

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"Да, мы неоднократно слышали бомбардировки рядом с нашим городом, очень близко к нашему району.

Много раз нам приходилось спускаться в подвал, чтобы найти укрытия от бомбардировок, очень часто происходивших в нашей местности" – сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко и Ортис прошли церемонию взвешивания.

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В статье: Василий Ломаченко
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