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Ломаченко о своем сопернике: Я знаю о нем больше, чем он обо мне

Бокс
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Ломаченко о своем сопернике: Я знаю о нем больше, чем он обо мне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) перед поединком против американца Джемейна Ортиса (16-0-1; 8 КО) поделился мнениям о своем будущем сопернике. Его слова цитирует SkySports:

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"Посмотрим, что будет. В арсенале Ортиса хорошая скорость, хорошие комбинации, он здорово двигается. Но я знаю больше, чем он. Мы проводили спарринги во время тренировок, когда я боксировал сразу с двумя или тремя соперниками одновременно, так что у него не было опыта спарринга один на один со мной.

У него не было возможности спарринга со мной на 100%. Я знаю о нем многое. Вероятно, больше, чем он обо мне" – сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко рассказал о звуках войны.

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В статье: Василий Ломаченко Джамейн Ортис
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