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Ломаченко о своем сопернике: Я знаю о нем больше, чем он обо мне
Это должно вылиться в результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) перед
"Посмотрим, что будет. В арсенале Ортиса хорошая скорость, хорошие комбинации, он здорово двигается. Но я знаю больше, чем он. Мы проводили спарринги во время тренировок, когда я боксировал сразу с двумя или тремя соперниками одновременно, так что у него не было опыта спарринга один на один со мной.
У него не было возможности спарринга со мной на 100%. Я знаю о нем многое. Вероятно, больше, чем он обо мне" – сказал он.
Напомним, что ранее Ломаченко
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