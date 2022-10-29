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Ломаченко: Я готов сделать все, что потребуется для боя с Хэйни
Василий хочет еще один шанс взять пояса чемпиона мира
фото - Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко сегодня проведет бой против Джемейна Ортиса в Нью-Йорке. Перед матчем в интервью ESPN он так прокомментировал возможность будущего боя против Девина Хэйни:
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Дали бы вы Хэйни те же уступки во время переговоров, что и Камбососу?
"Ты знаешь мой ответ. Конечно. Это моя цель. Это моя мечта. Если у меня будет еще один шанс, я им воспользуюсь. Я готов сделать все, что потребуется".
А если Хэйни захочет драться в своем родном городе Окленде? Или его приемный родной город Лас-Вегас?
"Меня не волнует это место. Мне все равно. Я пойду туда, пока на кону пояса".
Что, если он скажет: "Я хочу пункт о матче-реванше"?
"Абсолютно. Я буду готов к любым его условиям".
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