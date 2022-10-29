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Ломаченко: Я готов сделать все, что потребуется для боя с Хэйни

Бокс
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Василий хочет еще один шанс взять пояса чемпиона мира

Ломаченко: Я готов сделать все, что потребуется для боя с Хэйни

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Украинский боксер Василий Ломаченко сегодня проведет бой против Джемейна Ортиса в Нью-Йорке. Перед матчем в интервью ESPN он так прокомментировал возможность будущего боя против Девина Хэйни:

  • Все самые яркие моменты боя Ломаченко - Ортис доступны в режиме Live в нашем Telegram

Дали бы вы Хэйни те же уступки во время переговоров, что и Камбососу?

"Ты знаешь мой ответ. Конечно. Это моя цель. Это моя мечта. Если у меня будет еще один шанс, я им воспользуюсь. Я готов сделать все, что потребуется".

А если Хэйни захочет драться в своем родном городе Окленде? Или его приемный родной город Лас-Вегас?

"Меня не волнует это место. Мне все равно. Я пойду туда, пока на кону пояса".

Что, если он скажет: "Я хочу пункт о матче-реванше"?

"Абсолютно. Я буду готов к любым его условиям".

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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