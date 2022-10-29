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Ортиз о бое с Хэйни: Как только разберусь с Ломаченко, подерусь и с ним

Бокс
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Американец надеется разобраться с украинцем

Ортиз о бое с Хэйни: Как только разберусь с Ломаченко, подерусь и с ним

Фото: Boxing News

UA-Футбол
Новина українською

Джамейн Ортиз рассказал о своих планах на карьеру после боя с украинским боксером Василием Ломаченко. Он собирается бросить вызов обладателю чемпионских поясов в легком весе Девину Хэйни.

  • Все самые яркие моменты боя Ломаченко - Ортис доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Я всегда хотел драться с Девином Хэйни. Думаю, это будет отличный бой, и я действительно вижу себя в бою с Девином Хэйни. Все части головоломки выстраиваются в ряд, и как только я разберусь с Ломаченко 29 октября, подерусь и с Девином Хэйни.

Я думаю, что это будет бой, который нужно запомнить, и фанатам придется просить еще один. Я считаю, что иногда я могу развлечься, когда захочу. Он очень оборонительный боец, но я чувствую, что уберу это из него и сделаю его более боевым. Я не собираюсь боксировать с боксером, понимаешь?"

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни Джамейн Ортис
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