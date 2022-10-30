Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко и Хэйни встретились на ринге. Видео
Обсудили предстоящий бой
фото - Getty Images
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) после
Бойцы поговорили о предстоящем поединке. Сначала Хэйни поздравил Василия с победой, после чего украинец спросил у журналиста действительно ли Девин принадлежит к легкому весу или все же он супертяж (ввиду колоссальной разницы в габаритах).
- Я буду готов – сказал Василий, комментируя возможность организации их боя.
- Ты сказал, что сделаешь все, чтобы устроить этот бой. Как сильно ты его хочешь?
- Я готов, я уже говорил это раньше, я готов к любому предложению.
После этого журналист спросил у Хэйни готов ли он к поединку, на что тот ответил:
- Я не боюсь рисков, на свои последние поединки я летал в Австралию дважды. Мы найдем время и можем начать вести переговоры - сказал чемпион.
Loma & Haney share the ring post-fight ???? pic.twitter.com/dA039ms7py— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
Популярное сейчас
- Василий Ломаченко - Джемейн Ортис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Вторая в сезоне осечка претендента на чемпионство. Шахтер - Александрия 2:2. Видео голов и обзор матча
- Прозрение Де Дзерби обусловило провал фаворита. Брайтон – Челси 4:1. Обзор матча и видео голов
- Ломаченко – Ортис: Где и когда смотреть главное сражение октября
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО