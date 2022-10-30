Ломаченко и Хэйни встретились на ринге. Видео

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) после победы над Джемейном Ортисом (16-1-1; 8 КО) встретился на ринге с абсолютным чемпионом мира Девином Хэйни (29-0; 15 КО).

Бойцы поговорили о предстоящем поединке. Сначала Хэйни поздравил Василия с победой, после чего украинец спросил у журналиста действительно ли Девин принадлежит к легкому весу или все же он супертяж (ввиду колоссальной разницы в габаритах).

- Я буду готов – сказал Василий, комментируя возможность организации их боя.

- Ты сказал, что сделаешь все, чтобы устроить этот бой. Как сильно ты его хочешь?

- Я готов, я уже говорил это раньше, я готов к любому предложению.

После этого журналист спросил у Хэйни готов ли он к поединку, на что тот ответил:

- Я не боюсь рисков, на свои последние поединки я летал в Австралию дважды. Мы найдем время и можем начать вести переговоры - сказал чемпион.