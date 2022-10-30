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Ломаченко – Ортис: Статистика яркого поединка

Бокс
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Все очень близко

Ломаченко – Ортис: Статистика яркого поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) победил американца Джемейна Ортиса (16-1-1; 8 КО) в главном поединке боксерского вечера в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

Ломаченко встретился с Хэйни

Статистика поединка говорит нам о том, что бой был очень близким. Так, Ломаченко за весь промежуток времени в ринге выбросил 571 удар (на 607 ударов у его соперника). До цели у Василия дошло 125 ударов (123 ударов у Ортиса).

Украинец выбросил 271 джеб (попал 33 раза), а американец – 297 джебов (точных – 15 раз).

Силовых попыток ударов у Василия было 300 (при 92 удачных), у Джемейна – 310 (при 107 удачных).

Ломаченко – Ортис: Как это было

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В статье: Василий Ломаченко Джамейн Ортис
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