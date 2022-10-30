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Ломаченко: Ортис – топовый боксер, он меня не удивил

Бокс
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Комментарий украинца

Ломаченко: Ортис – топовый боксер, он меня не удивил

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) после победы над американцем Джемейном Ортисом (16-1-1; 8 КО) похвалил своего соперника и поблагодарил за поддержку.

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"Я рад вернуться на ринг и показать хорошее шоу. Благодарю за поддержку своих болельщиков. Большое спасибо богу Иисусу Христу, моей команде, моему отцу, семье.

Я говорил раньше, что Джемейн Ортис – топовый боксер. Мы к нему готовились. Меня он не удивил. Дальше – 4 пояса" – сказал он.

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В статье: Василий Ломаченко Джамейн Ортис
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