Ломаченко: Ортис – топовый боксер, он меня не удивил

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) после победы над американцем Джемейном Ортисом (16-1-1; 8 КО) похвалил своего соперника и поблагодарил за поддержку.

Ломаченко встретился с Хэйни на ринге

Ломаченко – Ортис: Статистика боя

"Я рад вернуться на ринг и показать хорошее шоу. Благодарю за поддержку своих болельщиков. Большое спасибо богу Иисусу Христу, моей команде, моему отцу, семье.

Я говорил раньше, что Джемейн Ортис – топовый боксер. Мы к нему готовились. Меня он не удивил. Дальше – 4 пояса" – сказал он.