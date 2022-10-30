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Самое милое видео дня: Усик поработал в роли помощника Ломаченко

Бокс
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Дружба, проверенная годами

Самое милое видео дня: Усик поработал в роли помощника Ломаченко

фото - twitter.com

UA-Футбол
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Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) победил американца Джемейна Ортиса (16-1-1; 8 КО) в главном поединке боксерского вечера в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

Ломаченко встретился с Хэйни

Видео-обзор боя Ломаченко – Ортис

После завершения поединка друг и кум Ломаченко, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) помог своему коллеге по работе снять перчатки.

Ломаченко – Ортис: Статистика боя

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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