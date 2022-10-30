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Самое милое видео дня: Усик поработал в роли помощника Ломаченко
Дружба, проверенная годами
фото - twitter.com
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО)
После завершения поединка друг и кум Ломаченко, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) помог своему коллеге по работе снять перчатки.
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