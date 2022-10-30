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Хэйни недвусмысленно намекнул на бой с Ломаченко
Мы очень ждем этот поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) после
"Если во всем смысл, он следующий..." – написал он.
Напомним, что после боя Ломаченко-Ортис американский абсолютный чемпион
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