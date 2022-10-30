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Хэйни недвусмысленно намекнул на бой с Ломаченко

Бокс
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Хэйни недвусмысленно намекнул на бой с Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) после победы Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) над американцем Джемейном Ортисом (16-1-1; 8 КО) намекнул, что хочет провести следующий бой против украинца. Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере:

"Если во всем смысл, он следующий..." – написал он.

Ломаченко – Ортис: Видео-обзор поединка

Напомним, что после боя Ломаченко-Ортис американский абсолютный чемпион поднялся на ринг.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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