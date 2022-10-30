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Стивенсон о Ломаченко: Он уже слишком стар
В чем-то можно согласиться
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Американский боксер, представитель дивизиона 135 футов Шакур Стивенсон прокомментировал результаты
"Ортис смотрится готовым. И он гораздо крупнее Ломы. Рад, что я не поставил.
Девин Хэйни его победит. Он уже не тот боец, каким был раньше. Он очень медленный и выглядит слишком старым" – написал он в Твиттер.
Напомним, что ранее Хэйни
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