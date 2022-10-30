Гарсия: Ломаченко слишком мал для легкого веса

Молодой американский боксер, легковес Райан Гарсия прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) над его соотечественником Джемейном Ортисом (16-1-1; 8 КО).

Комментарий Ломаченко

Видео-обзор боя

"Лома просто может быть слишком мал для легкого веса, мне так кажется" – написал Гарсия в Твиттер.