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Гарсия: Ломаченко слишком мал для легкого веса

Бокс
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Гарсия: Ломаченко слишком мал для легкого веса

UA-Футбол
Новина українською

Молодой американский боксер, легковес Райан Гарсия прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) над его соотечественником Джемейном Ортисом (16-1-1; 8 КО).

Комментарий Ломаченко

Видео-обзор боя

"Лома просто может быть слишком мал для легкого веса, мне так кажется" – написал Гарсия в Твиттер.

Напомним, что ранее Хэйни намекнул на бой с Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Райан Гарсия
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