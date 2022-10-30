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Гарсия: Ломаченко слишком мал для легкого веса
Это заметно
Молодой американский боксер, легковес Райан Гарсия прокомментировал
"Лома просто может быть слишком мал для легкого веса, мне так кажется" – написал Гарсия в Твиттер.
Напомним, что ранее Хэйни
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