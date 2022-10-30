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Теофимо Лопес похвалил соперника Ломаченко

Бокс
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Он действительно этого заслуживает

Теофимо Лопес похвалил соперника Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (17-1; 13 КО) проанализировал поединок между украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО) и американцем Джемейном Ортисом (16-1-1; 8 КО). Его слова цитирует канал Fight Hub TV:

"Ортис меня сильно поразил, потому что я такого от него не ожидал. Наверное, они некоторое время изучали мое сражение с Ломаченко. До определенного момента он дрался хорошо, но против Ломаченко ты должен сконцентрироваться на поздних раундах. Но в целом я считаю, что Ортис уже достаточно зрел, чтобы с любым устроить большое и качественное сражение.

Я знаю только, что главное в этом бизнесе. Они говорят о поединке Хэйни и Ломы. Не хочу ничего говорить о судьях. Скажу только, что если что-то приносит деньги, это имеет смысл" – сказал он.

Напомним, что ранее Хэйни намекнул на бой с Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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