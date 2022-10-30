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Кроуфорд о 117-111 в пользу Ломаченко: Это безумие
Трудно не согласиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд прокомментировал
"117:111 это безумие, первый был довольно близок к ничьей" – написал он.
Напомним, что ранее Хэйни
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