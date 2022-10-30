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Кроуфорд о 117-111 в пользу Ломаченко: Это безумие

Бокс
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Кроуфорд о 117-111 в пользу Ломаченко: Это безумие

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд прокомментировал оценки судей после поединка между украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО) и американцем Джемейном Ортисом (16-1-1; 8 КО). Соответствующий пост он разместил на странице в Твиттере:

"117:111 это безумие, первый был довольно близок к ничьей" – написал он.

Напомним, что ранее Хэйни намекнул на бой с Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Теренс Кроуфорд
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