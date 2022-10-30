Кроуфорд о 117-111 в пользу Ломаченко: Это безумие

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд прокомментировал оценки судей после поединка между украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО) и американцем Джемейном Ортисом (16-1-1; 8 КО). Соответствующий пост он разместил на странице в Твиттере:

"117:111 это безумие, первый был довольно близок к ничьей" – написал он.