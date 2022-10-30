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Американский эксперт: Ломаченко показывает свой чемпионский класс ближе к концу поединка

Бокс
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Американский эксперт: Ломаченко показывает свой чемпионский класс ближе к концу поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американский эксперт по боксу Тедди Атлас прокомментировал результат поединка между украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО) и Джемейном Ортисом (16-1-1; 8 КО). Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере:

"Иногда боксеры стареют в бою, особенно когда они сражаются с молодым и уверенным бойцом. Но Ломаченко показывает свой чемпионский класс ближе к концу поединка. Хорошее сражение!

Потрясающий, жесткий, близкий поединок. Ломаченко вел себя по-чемпионски, когда это больше всего было необходимо против молодого и талантливого соперника. Опыт, давление и работа на ближней дистанции вывели Ломаченко вперед к концу боя" – написал он.

Напомним, что ранее Хэйни намекнул на бой против Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко
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