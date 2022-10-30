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Американский эксперт: Ломаченко показывает свой чемпионский класс ближе к концу поединка
Возможно это действительно так
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский эксперт по боксу Тедди Атлас прокомментировал
"Иногда боксеры стареют в бою, особенно когда они сражаются с молодым и уверенным бойцом. Но Ломаченко показывает свой чемпионский класс ближе к концу поединка. Хорошее сражение!
Потрясающий, жесткий, близкий поединок. Ломаченко вел себя по-чемпионски, когда это больше всего было необходимо против молодого и талантливого соперника. Опыт, давление и работа на ближней дистанции вывели Ломаченко вперед к концу боя" – написал он.
Напомним, что ранее Хэйни
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