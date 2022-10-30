Кэти Тейлор в седьмой раз защитила звание абсолютной чемпионки мира по боксу в легком весе

Ирландская боксерша Кэти Тейлор провела бой против аргентинки Карен Карабахаль на лондонской арене "Уэмбли". На кону были чемпионские пояса ирландки, и звание абсолютной чемпионки мира по боксу в легком весе.

Это была уже седьмая защита своих поясов в карьере Тейлор – и снова удачная. Она победила Карабахаль единым решением судей. Ранее в 2022 году она провела еще один победный бой – против Аманды Серрано.

Объединить все пояса в легком весе Тейлор сумела еще в 2019 году – и с тех пор по два-три раза в год их защищает. Примечательно, что абсолютно все бои – кроме апрельского против Серрано – Кэти выигрывала единым решением судей.