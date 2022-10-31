Теофимо Лопес: Идеальный соперник для меня – Джош Тейлор

Экс-чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (17-1, 13 KO) в интервью YouTube-каналу TheOnlyKayla назвал возможных соперников, с которыми он сразится в 2023 году.

"Я бы сказал, что идеальный соперник для меня – Джош Тейлор. Это может быть он или даже я против Джервонты Дэвиса. Это тоже отличный бой. Мы оба обладаем тяжелым ударом. Этот поединок однозначно стоит посмотреть. Также есть Райан Гарсия. Этот список можно еще долго продолжать. Эти парни в конечном итоге поднимутся в первый полусредний вес. Я определенно нацелен на что-то подобное.

Этот год мы закроем очень хорошо. Боже, 2023 год будет безумным."

Напомним, что 10 декабря Лопес проведет бой с обладателем титулов в двух весовых категориях Хосе Педрасою (29-4-1, 14 KO).