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Теофимо Лопес: Идеальный соперник для меня – Джош Тейлор
Боксер рассказал о своих планах
Экс-чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (17-1, 13 KO) в интервью YouTube-каналу TheOnlyKayla назвал возможных соперников, с которыми он сразится в 2023 году.
"Я бы сказал, что идеальный соперник для меня – Джош Тейлор. Это может быть он или даже я против Джервонты Дэвиса. Это тоже отличный бой. Мы оба обладаем тяжелым ударом. Этот поединок однозначно стоит посмотреть. Также есть Райан Гарсия. Этот список можно еще долго продолжать. Эти парни в конечном итоге поднимутся в первый полусредний вес. Я определенно нацелен на что-то подобное.
Этот год мы закроем очень хорошо. Боже, 2023 год будет безумным."
Напомним, что 10 декабря Лопес проведет бой с обладателем титулов в двух весовых категориях Хосе Педрасою (29-4-1, 14 KO).
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