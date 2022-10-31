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Александр Усик: Я знаю, что Фьюри боится меня

Бокс
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Украинец сейчас лучший в своем дивизионе

Александр Усик: Я знаю, что Фьюри боится меня

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик высказался о британце Тайсоне Фьюри.

"На данный момент меня это чуть смешит. Мне смешно. Ну зачем он делает это? Получается, что мы с ним договариваемся, но он бегает куда-то и говорит, что я не хочу драться. Я знаю, что он боится меня", — приводятся слова Усика в социальной сети Lomus_official.

Напомним, в последнем бою Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Ожидалось, что следующим соперником украинца будет Фьюри, однако стороны не смогли согласовать дату боя.

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В статье: Александр Усик
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