Александр Усик: Я знаю, что Фьюри боится меня

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик высказался о британце Тайсоне Фьюри.

"На данный момент меня это чуть смешит. Мне смешно. Ну зачем он делает это? Получается, что мы с ним договариваемся, но он бегает куда-то и говорит, что я не хочу драться. Я знаю, что он боится меня", — приводятся слова Усика в социальной сети Lomus_official.

Напомним, в последнем бою Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Ожидалось, что следующим соперником украинца будет Фьюри, однако стороны не смогли согласовать дату боя.