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Бывший тренер Кличко: Ломаченко уже старенький
Украинец пропускает много ударов
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко над Джемейном Ортисом из США.
"Посмотрел бой Василия Ломаченко с Ортисом. Бой неплохой, но Вася уже старенький, много ударов стал пропускать. А вот Ортис – красавец, хорошее у него будущее. Ждем бой Вася Ломаченко – Хейни", - сказал Городничев на своем YouTube-канале.
Напомним, Ломаченко одержал победу единогласным решением судей, после чего отпраздновал успех с флагом Украины.
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