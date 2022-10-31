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Бывший тренер Кличко: Ломаченко уже старенький

Бокс
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Украинец пропускает много ударов

Бывший тренер Кличко: Ломаченко уже старенький

Новина українською

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко над Джемейном Ортисом из США.

"Посмотрел бой Василия Ломаченко с Ортисом. Бой неплохой, но Вася уже старенький, много ударов стал пропускать. А вот Ортис – красавец, хорошее у него будущее. Ждем бой Вася Ломаченко – Хейни", - сказал Городничев на своем YouTube-канале.

Напомним, Ломаченко одержал победу единогласным решением судей, после чего отпраздновал успех с флагом Украины.

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В статье: Владимир Кличко
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