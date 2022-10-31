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Тайсон Фьюри: Если Хирн и Джошуа хотят обвинить меня в срыве боя – пусть
Тайсон назвал истинную причину
Фото: Sporting News
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил на обвинение команды звёздного соотечественника Энтони Джошуа в срыве поединка, намечавшегося на декабрь.
"Если Хирн и Джошуа хотят обвинить меня в срыве боя – пусть. Всё из-за меня. Всё это пугает меня: его мышцы; веса, которые он поднимает; его крутость и три поражения в последних пяти боях. Плевать, я готов стать виновником.
Я выше них, у меня больше нет связей с ними. Пускай встают в конец очереди. У них был шанс, но они его упустили. Я не виню их за критику крайних сроков [на подписание контракта]. Мы все понимаем, что это означает. Если вы не сделали что-то в срок, когда тебе дали работу, тогда ты лишаешься возможности", – сказал Фьюри в YouTube-подкасте True Geordie.
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