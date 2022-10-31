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Беринчик назвал дату своего следующего боя

Бокс
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Он состоится в декабре

Беринчик назвал дату своего следующего боя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик рассказал, что 3 декабря проведет бой в андеркарде поединка Тайсон Фьюри - Дерек Чисора.

"Бой против Ивана Менди пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма" в андеркарде боя Фьюри - Чисора. Продолжаю подготовку", - отметил Беринчик.

Беринчик не выходил в ринг почти год после победы над Исой Чаниевым в декабре 2021 года.

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В статье: Денис Беринчик
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Источник:
Sport.ua

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