Беринчик назвал дату своего следующего боя

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик рассказал, что 3 декабря проведет бой в андеркарде поединка Тайсон Фьюри - Дерек Чисора.

"Бой против Ивана Менди пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма" в андеркарде боя Фьюри - Чисора. Продолжаю подготовку", - отметил Беринчик.

Беринчик не выходил в ринг почти год после победы над Исой Чаниевым в декабре 2021 года.