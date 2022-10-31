Тайсон Фьюри раскритиковал Усика за несостоявшийся бой

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри в очередной раз высказался о несостоявшихся переговорах с украинцем Александром Усиком.

"Это моя карьера. Почему я должен кого-то ждать? Зачем мне ждать иностранного бездомного из Украины? Всё пройдёт на моих условиях. Если он выйдет против меня, то выйдет. Но если вы можете принять бой и вы способны на это, тогда вы должны это делать", – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу True Geordie.