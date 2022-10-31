Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри раскритиковал Усика за несостоявшийся бой
Цыганский король раскритиковал украинца
фото - boxingscene.com
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри в очередной раз высказался о несостоявшихся переговорах с украинцем Александром Усиком.
"Это моя карьера. Почему я должен кого-то ждать? Зачем мне ждать иностранного бездомного из Украины? Всё пройдёт на моих условиях. Если он выйдет против меня, то выйдет. Но если вы можете принять бой и вы способны на это, тогда вы должны это делать", – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу True Geordie.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Во второй раз подряд. Миколенко вошел в символическую сборную тура АПЛ
- Официально. Босния и Герцеговина отказалась играть товарищеский матч с россией
- Эрдоган прокомментировал дальнейшие действия Турции в рамках зернового договора
- Ломаченко – Ортис: Где и когда смотреть главное сражение октября
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн