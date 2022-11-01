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Джошуа: Близкие советуют мне отдохнуть
Британец уверен, что бой с Фьюри состоится
фото - boxingscene.com
Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBFЭнтони Джошуа уверен, что бой с его соотечественником Тайсоном Фьюри в будущем обязательно состоится.
"Близкие советуют мне отдохнуть. Физически я готов драться дальше, у меня душа воина, и я люблю этот спорт. Но с точки зрения психологического состояния, думаю, люди и сами видели, как я переживал поражение и как нуждаюсь сейчас в отдыхе. Даже когда я не дерусь, моё имя на слуху. Быть Энтони Джошуа нелегко, нужно поддерживать репутацию.
Мой несостоявшийся соперник Тайсон Фьюри — очень хороший боксёр. Но он увлечён социальными сетями. Думаю, мы могли бы договориться о поединке. Он обязательно состоится в будущем. Мы живём в одну эпоху, и Тайсон — боец, мы оба бойцы", — приводит слова Джошуа BoxingScene с ссылкой на интервью боксёра DAZN.
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