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Чисора: Я выиграл бой с Усиком

Бокс
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Боксер заявил, что всему виной судьи

Чисора: Я выиграл бой с Усиком

independent.co.uk / РА

Новина українською

Боксер супертяжелого дивизиона Дерек Чисора вспомнил бой с Александром Усиком, который состоялся осенью 2020 года.

"Честно говоря, я побеждал в бою с Усиком. Я выиграл этот бой. Я отправил его в нокдаун, но мне его не засчитали. Это проблема. Я надеюсь, что в бою 3 декабря будут справедливые судьи и рефери.

В этом тренировочном лагере у меня много чего происходит. Я не хочу, чтобы люди были предвзятыми. Я просто желаю, чтобы они были непредубежденными и справедливыми. Я знаю, что не выйду, чтобы прилечь на ринг. И Фьюри не выйдет, чтобы прилечь. В общем, я хочу справедливости», - заявив Чисора.

В поединке Усик – Чисора украинец одержал победу единогласным решением судей.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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Источник:
Sport.ua

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