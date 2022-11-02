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Усик: Я очень хотел бы подраться в Украине

Бокс
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Но, к сожалению, этого сделать не удастся

Усик: Я очень хотел бы подраться в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, где может пройти бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО).

"Организаторы пытаются выяснить, где они смогут заработать больше денег. Лично я очень хотел бы подраться в Украине. Украина действительно способен провести подобный поединок. Я был бы очень рад устроить этот бой на НСК "Олимпийский" в Украине, но арену выбираю не я. Думаю, в этот раз поединок состоится в Саудовской Аравии", – сказал Усик.

Напомним, что 20 августа этого года украинец во втором бою победил британца Энтони Джошуа в Джидде.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Sport.ua

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