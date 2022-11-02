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Усик: Я хочу драться с Фьюри

Бокс
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Промоутеры ищут возможность проведения боя

Усик: Я хочу драться с Фьюри

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, что его команда ищет возможности организовать бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО). Слова украинского боксера приводит Belfast Telegraph:

"Сейчас моя команда ищет возможность поговорить с Тайсоном Фьюри, а он действительно непредсказуемый человек, поэтому мы не можем гарантировать, когда произойдет разговор.

Для меня идея заключалась бы в том, чтобы сразиться, может быть, в начале февраля или начале марта, например, 4 марта, потому что я православный христианин. Во время великого поста перед Пасхой я не боксирую, поэтому все должно быть до или после православной Пасхи (16 апреля).

Я хочу драться с Фьюри, потому что мне нужен четвертый пояс, и я не хочу драться ни с кем другим, пока не получу четвертый пояс».

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В статье: Александр Усик
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Источник:
XSport.ua

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