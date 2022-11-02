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Джошуа назвал соперников, с которыми хотел бы провести бой

Бокс
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У британца 3 варианта

Джошуа назвал соперников, с которыми хотел бы провести бой

фото - boxingscene.com

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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) назвал трёх бойцов, с которыми готов сразиться в следующем поединке.

"Да, я подерусь с Отто Валлином. Да, я подерусь с Диллианом Уайтом. И я подерусь с Филипом Хрговичем. Мне нравится соревноваться с высококлассными соперниками. Несмотря на то что цель заключается в чемпионстве, я всегда понимал, что важно встречаться с лучшими в своей эпохе. На мне всегда было клеймо за подбор соперников. Если ты хочешь взобраться на вершину, то должен рисковать", – сказал Джошуа в интервью DAZN.

Напомним, в своём последнем бою в августе британец потерпел второе поражение от рук украинца Александра Усика (20-0, 13 KO), 11 месяцами ранее отобравшего у него титулы WBA Super, IBF и WBO.

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В статье: Энтони Джошуа
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