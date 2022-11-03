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Названа сумма, которую получил Ломаченко за бой с Ортисом
Также известно, сколько ушло на оплату менеджеру, промоутеру и тренеру
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
В минувшую субботу Василий Ломаченко решением судов победил американца Ортиса.
Как пишет Champion.com.ua, за этот бой Ломаченко получил 2 миллиона долларов.
После уплаты гонораров своим промоутерам, менеджеру Эгису Климасу, катмену Расу Анберу и другим членам команды, а также уплате налогов сумма составит около 1,2 миллиона долларов. Это примерно в 10 раз меньше, чем получил в матче-реванше с Энтони Джошуа Александр Усик.
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Источник:Champion
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