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Названа сумма, которую получил Ломаченко за бой с Ортисом

Бокс
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Также известно, сколько ушло на оплату менеджеру, промоутеру и тренеру

Названа сумма, которую получил Ломаченко за бой с Ортисом

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

Новина українською

В минувшую субботу Василий Ломаченко решением судов победил американца Ортиса.

Как пишет Champion.com.ua, за этот бой Ломаченко получил 2 миллиона долларов.

После уплаты гонораров своим промоутерам, менеджеру Эгису Климасу, катмену Расу Анберу и другим членам команды, а также уплате налогов сумма составит около 1,2 миллиона долларов. Это примерно в 10 раз меньше, чем получил в матче-реванше с Энтони Джошуа Александр Усик.

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
Champion

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