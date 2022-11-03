Названа сумма, которую получил Ломаченко за бой с Ортисом

В минувшую субботу Василий Ломаченко решением судов победил американца Ортиса.

Как пишет Champion.com.ua, за этот бой Ломаченко получил 2 миллиона долларов.

После уплаты гонораров своим промоутерам, менеджеру Эгису Климасу, катмену Расу Анберу и другим членам команды, а также уплате налогов сумма составит около 1,2 миллиона долларов. Это примерно в 10 раз меньше, чем получил в матче-реванше с Энтони Джошуа Александр Усик.