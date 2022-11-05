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Денис Беринчик показал свою команду для подготовки к следующему бою. Фото

Бокс
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Украинец готовится драться

Денис Беринчик показал свою команду для подготовки к следующему бою. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик готовится к своему следующему поединку. Фото вместе со своей командой из вечерней Черногории наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Денис Беринчик показал свою команду для подготовки к следующему бою. Фото - изображение 1

Напомним, что свой следующий бой Беринчик проведет 3 декабря в андеркарте поединка Фьюри – Чисора. Его соперником станет представитель Франции, 37-летний Иван Менди. На кону будет стоять титул EBU European в легком весе, а поединок состоится на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне.

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В статье: Денис Беринчик
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