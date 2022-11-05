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Усик: Я горжусь смелостью украинского народа

Бокс
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Украинский народ гордится чемпионом

Усик: Я горжусь смелостью украинского народа

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о своей деятельности вместе с компанией Parimatch. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Украинцы отчаянно борются за свою свободу и будущее всей Европы. Я горжусь смелостью моего народа, их светом, сверкающим на весь мир.

Счастлив, что вместе с партнером – брендом Parimatch – еще раз смогли рассказать об Украине, ее свободной нации и надежном национальном бизнесе с главной сцены Web Summit.

Не останавливаемся и боремся. Слава Украине!" – написал Усик.

Напомним, что ранее менеджер Александра заявил о готовности его подопечного к поединку с Фьюри.

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В статье: Александр Усик
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