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Усик: Я горжусь смелостью украинского народа
Украинский народ гордится чемпионом
Фото: The Japan Times
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о своей деятельности вместе с компанией Parimatch. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Украинцы отчаянно борются за свою свободу и будущее всей Европы. Я горжусь смелостью моего народа, их светом, сверкающим на весь мир.
Счастлив, что вместе с партнером – брендом Parimatch – еще раз смогли рассказать об Украине, ее свободной нации и надежном национальном бизнесе с главной сцены Web Summit.
Не останавливаемся и боремся. Слава Украине!" – написал Усик.
Напомним, что ранее менеджер Александра
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