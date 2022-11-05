Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Ломаченко: Уверен, что поединок Ломаченко – Хэйни состоится, работают все
Болельщики хотят бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) Эгис Климас заявил, что команда нашего спортсмена ведет переговоры об организации его боя против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (29-0; 15 КО). Его слова цитирует ID Boxing:
"Сейчас я скажу, что уверен, что поединок Ломаченко – Хэйни состоится, потому что все работают.
Я знаю, что Девин и его отец хотят этого сражения. Лома хочет боксировать, Top Rank хочет этого поединка. Все хотят этого сражения. Почему бы его не организовать?
Когда против тебя выходит такой парень как Джемейн, ты не считаешь, что Хэйни смотрит ваш поединок.
Ты думаешь о том, как победить в этом бою. В социальных сетях много разговоров, но половина из них ничего не значит.
Пусть болтливые люди выйдут на ринг, и попытаются выглядеть хорошо или плохо. Если бы это было так легко, все бы так поступали" – сказал он.
Напомним, что ранее Климас
Популярное сейчас
- Добавилось еще 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
- Шахтер может предложить Мудрику новый, улучшенный контракт. Его агенты не хотят этого – Источник
- Заря – Металлист. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.11.2022
- Джошуа назвал соперников, с которыми хотел бы провести бой
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО