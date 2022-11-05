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Промоутер Ломаченко: Уверен, что поединок Ломаченко – Хэйни состоится, работают все

Бокс
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Болельщики хотят бой

Промоутер Ломаченко: Уверен, что поединок Ломаченко – Хэйни состоится, работают все

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) Эгис Климас заявил, что команда нашего спортсмена ведет переговоры об организации его боя против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (29-0; 15 КО). Его слова цитирует ID Boxing:

"Сейчас я скажу, что уверен, что поединок Ломаченко – Хэйни состоится, потому что все работают.

Я знаю, что Девин и его отец хотят этого сражения. Лома хочет боксировать, Top Rank хочет этого поединка. Все хотят этого сражения. Почему бы его не организовать?

Когда против тебя выходит такой парень как Джемейн, ты не считаешь, что Хэйни смотрит ваш поединок.

Ты думаешь о том, как победить в этом бою. В социальных сетях много разговоров, но половина из них ничего не значит.

Пусть болтливые люди выйдут на ринг, и попытаются выглядеть хорошо или плохо. Если бы это было так легко, все бы так поступали" – сказал он.

Напомним, что ранее Климас рассказал об организации боя Усик – Фьюри.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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