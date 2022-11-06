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Украинец Черкашин победил американца на вечере бокса в США
Великолепный поединок
isport.ua
Непобедимый украинский боксер Федор Черкашин (21-0; 13 КО) победил в своем поединке на вечере бокса в США. Наш соотечественник одолел американца ямайского происхождения Натаниэля Галлимора (22-6-1; 17 КО).
Бой продолжался все отведенные 10 раундов и завершился победой Черкашина единогласным решением судей 97-93; 99-91; 100-90.
Отметим, что дебютный поединок в Штатах Фёдор провел в августе, досрочно победив Гилберта Венегаса.
Fiodor Czerkaszyn with some early counters #MorrellYerbossynuly #CzerkaszynGallimore pic.twitter.com/dznv3gZ2ug— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) November 6, 2022
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