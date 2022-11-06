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Украинец Черкашин победил американца на вечере бокса в США

Бокс
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Великолепный поединок

Украинец Черкашин победил американца на вечере бокса в США

isport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Непобедимый украинский боксер Федор Черкашин (21-0; 13 КО) победил в своем поединке на вечере бокса в США. Наш соотечественник одолел американца ямайского происхождения Натаниэля Галлимора (22-6-1; 17 КО).

Бой продолжался все отведенные 10 раундов и завершился победой Черкашина единогласным решением судей 97-93; 99-91; 100-90.

Отметим, что дебютный поединок в Штатах Фёдор провел в августе, досрочно победив Гилберта Венегаса.

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В статье: Федор Черкашин
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