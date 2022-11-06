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Черкашин: Я готов к большой сцене, я вернусь
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instagram.com/cherkashin_f
Украинский боксер Федор Черкашин (21-0; 13 КО) прокомментировал
"В этом бою я почувствовал контроль над Галлимором. Он очень быстр и хотел поймать меня сильным ударом, но я старался соблюдать дистанцию. Это мой стиль. Мне нравится так бить – быстро и иногда сильно.
Я готов к большой сцене. Позвольте мне подготовиться к поединку за титул чемпиона мира, поскольку у меня было всего три недели подготовки к этому бою. Но это был мой шанс. Это мой шаг вперед. Я вернусь" – сказал он.
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