Черкашин: Я готов к большой сцене, я вернусь

Украинский боксер Федор Черкашин (21-0; 13 КО) прокомментировал победу в поединке против американца Натаниэля Галлимора (22-6-1; 17 КО) и рассказал, что готов выйти на титульный бой. Его слова цитирует Fightnews:

"В этом бою я почувствовал контроль над Галлимором. Он очень быстр и хотел поймать меня сильным ударом, но я старался соблюдать дистанцию. Это мой стиль. Мне нравится так бить – быстро и иногда сильно.

Я готов к большой сцене. Позвольте мне подготовиться к поединку за титул чемпиона мира, поскольку у меня было всего три недели подготовки к этому бою. Но это был мой шанс. Это мой шаг вперед. Я вернусь" – сказал он.