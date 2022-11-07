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Хирн: Джошуа действительно хотел сразиться с Тайсоном Фьюри
Энтони до сих пор жаждет этого боя
Президент Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) очень изменился после срыва поединка с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО). Цитирует промоутера Boxing Social:
"Он просто немного перестал верить в бокс, потому что действительно хотел сразиться с Тайсоном Фьюри. Эй Джей был просто взбешен."
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Источник:XSport.ua
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