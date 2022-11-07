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Эдди Хирн рассказал, с кем Энтони Джошуа может провести следующий бой
Пока не Фьюри
Промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, Эдди Хирн заявил, что его подопечный заинтересована в поединке с Деонтеем Уайлдером.
"Мы связались с командой Уайлдера ещё в августе, чтобы в этом году провести поединок с ним или с Диллианом Уайтом. Они ответили, что хотели бы сделать это, но Уайлдер в конечном итоге подрался с Хелениусом.
Эй Джей выступит в начале следующего года, после чего, вероятно, проведёт большой бой летом. Это может быть Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер или, кто знает, Тайсон Фьюри. Джошуа нравится идея боя с Уайлдером, это огромное событие. Мы продолжим переговоры с его командой", – сказал функционер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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