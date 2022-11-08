Джошуа: Сейчас Уайлдер хочет нашего боя больше, чем когда-либо

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) высказался о поединке с американским нокаутёром Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) в 2023 году.

"Да, я с таким же желанием смотрю на кандидатуру Деонтея Уайлдера. Он сказал, что у него осталась ещё пара лет. Вероятно, он поместил меня в свой список. Так что это бой, который определённо состоится. Сейчас он хочет его больше, чем когда-либо.

Уайлдер стал старше, хочет успешно провести остаток своей карьеры, сражаться с крупнейшими именами дивизиона. Поэтому да, я считаю, что он будет настроен на наш бой", – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.