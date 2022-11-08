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Александр Усик: Бой с Фьюри не будет легкой прогулкой

Бокс
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ОСталось договориться о его проведении

Александр Усик: Бой с Фьюри не будет легкой прогулкой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик рассказал о возможном бое с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

- Нам придется как-то договориться. Спорт – это спорт, а бизнес – это бизнес. Для меня бокс – это просто спорт, а для тех, кто его организует – большой бизнес.

– На ринге два боксера. И их работа – боксировать. Все остальное – это организаторы, спонсоры и многие другие факторы, которые необходимо учитывать. Как только все устроится, мы договоримся, подпишем официальные документы и будем работать.

Многие болельщики отмечают преимущество Фьюри в физическом плане. Но есть и те, кто считает, что его стиль вам очень подходит.

– Он хорошо обучен большой парень. Он знает, что делать. Это не будет прогулкой, я знаю это. Но я готов. Даст бог, я смогу победить его. Я сделаю все, чтобы победить.

Такого большого парня можно нокаутировать? Планируете ли выиграть по очкам?

– Когда я выхожу на ринг, то никогда не ставлю себе задачу нокаутировать соперника. Я очень рад, когда выиграю по очкам. Потому что нокаут – плохо спортсмену. А я не хочу ни у кого отнимать здоровье.

И я действительно счастлив, когда мы оба оставляем здоровый и невредимый. Перед каждым сражением я прошу Бога. Конечно, мне нравится побеждать, но я не хочу никого травмировать, – сказал Усик.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Tribuna

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