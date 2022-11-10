  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. WBC санкционировал бой между Деонтеем Уайлдером и Энди Руисом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WBC санкционировал бой между Деонтеем Уайлдером и Энди Руисом

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Дата поединка пока неизвестна

WBC санкционировал бой между Деонтеем Уайлдером и Энди Руисом

Фото: Твиттер

Новина українською

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за звание обязательного претендента на титул в супертяжёлом весе между американцами Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) и Энди Руисом-младшим (35-2, 22 KO).

Решение было принято вчера, 9 ноября, на 60-й ежегодной конвенции WBC в Акапулько (Мексика).

Деонтей Уайлдер последний свой бой провел с финским ветераном Робертом Хелениусом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: wbc
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде