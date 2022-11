WBC санкционировал бой между Деонтеем Уайлдером и Энди Руисом

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за звание обязательного претендента на титул в супертяжёлом весе между американцами Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) и Энди Руисом-младшим (35-2, 22 KO).

Решение было принято вчера, 9 ноября, на 60-й ежегодной конвенции WBC в Акапулько (Мексика).

Деонтей Уайлдер последний свой бой провел с финским ветераном Робертом Хелениусом.

Deontay Wilder VS Andy Ruiz has been ordered as the final eliminator fight to get the mandatory challenger for WBC champion, Tyson Fury!@mihotelpalacio #WBC60 #ViveAcapulco pic.twitter.com/GLlDVtGREI